Dieses Fluggerät ist halb Helikopter, halb Flugzeug

Am Mittwoch gab das Luftfahrtunternehmen erstmals Details zur Entwicklung des Fluggerätes bekannt. So ist der Racer für eine Reichweite von 740 Kilometer optimiert. Die Reisefluggeschwindigkeit soll bei über 220 Knoten (407 km/h) liegen. Üblicherweise fliegen traditionelle Hubschrauber mit 200 bis 300 km/h .

Einsatzgebiet

Eingesetzt werden soll der Racer vorwiegend von Rettungs- und Einsatzkräften. Besonders bei der medizinischen Versorgung ist Zeit ein wichtiger Faktor. In der Notfallmedizin spricht man etwa von der Goldenen Stunde. Das ist die erste Stunde nach einem schweren Trauma, in der die Überlebenschancen am größten sind.

Gemeint ist hier die Zeit zwischen Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort und Einlieferung der Patient*innen in einem Krankenhaus. Mit diesem Faktor im Hinterkopf wurde der Racer entwickelt, wie Airbus Helikopters CEO Bruno Even gegenüber Reuters erklärt.

Militärischer Einsatz

Ein weiteres mögliches Einsatzgebiet für Hochgeschwindigkeitshubschrauber ist das Militär. Dort treten sie in Konkurrenz zu traditionellen Senkrechtstartern, wie etwa die V-22 Osprey. Dabei handelt es sich allerdings mehr um ein Flugzeug als um einen Helikopter. Dafür ist die Fluggeschwindigkeit auch höher, Osprey kommt in einer Höhe von 5 Kilometer auf maximal 300 Knoten (555 km/h).