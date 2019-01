Apple trollt die Tech-Branche in Las Vegas mit einem Plakat

„Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas“. Diesen Spruch hat sich der Tech-Konzern Apple nun zu Herzen genommen und daraus ein Plakat gebastelt: „Was auf einem iPhone passiert, bleibt auf dem iPhone“ steht in weißen Buchstaben auf einem schwarzen Plakat mit einem Link zur Privatsphäre-Seite von Apple.

Das Plakat hängt ganz prominent genau gegenüber vom Eingang zum Las Vegas Convention Center (LVCC), wo am Montag die Tech-Messe Consumer Electronics Show ( CES) eröffnet wird. Damit trollt Apple einmal mehr die ganze Branche, denn auf der Messe selbst wird Apple auch dieses Jahr nicht vertreten sein.