Bizarr: Russen befestigen Drohne mit Kabelbinder an Kampfjet

12.08.2025

Eine kuriose Konstruktion aus Russland an einem MiG-29-Kampfjet wirft viele Fragen auf.

Bizarre Aufnahmen einer MiG-29 aus Russland sorgen derzeit für Verwunderung. Auf ihnen ist zu sehen, wie an den Flügeln des Kampfjets eine Drohne angebracht wurde. Bei genauerem Hinsehen wird aber deutlich, dass die Drohne mithilfe von Kabelbindern befestigt wurde. Angebracht ist die Drohne dabei an einem Sensor, der das Radarwarnsystem des Jets beherbergt. ➤ Mehr lesen: Neuer russischer Marschflugkörper hat Modellflugzeug-Antrieb

Bei der Drohne handelt es sich um eine Counter-Uncrewed Aerial System (CUAS) Interceptor Drone. Diese wurden entwickelt, um feindliche Drohnen zu erkennen, abzufangen und unschädlich zu machen. Viele Fragen Die Konstruktion wirft gleich eine ganze Reihe an Fragen auf. Zuerst einmal, wie die Drohne überhaupt gestartet werden soll. Denn ein Mechanismus zur tatsächlichen Auslösung ist nicht zu sehen, wie auch The War Zone anmerkt. Die Drohne selbst ist zudem mit 4 relativ schmächtigen Propellern ausgestattet. Dass diese einen Flug mit der MiG in hohen Geschwindigkeiten (der Jet kann mehr als die zweifache Schallgeschwindigkeit erreichen) überstehen, ist höchst fraglich.

Die Drohne aus einer anderen Perspektive © via X @sambendett

Ob die MiG mit der Kabelbinder-Drohne überhaupt sicher starten könnte, ist eine andere Frage. Dass das System wirklich einsatzbereit oder praxistauglich ist, ist also allermindestens höchst unwahrscheinlich. ➤ Mehr lesen: F-35 und russische Su-35 kommen sich bei Abfangmanöver gefährlich nahe Cockpit und Start In dem Video ist abgesehen von der Drohne außen am Jet noch das Cockpit zu sehen. Anschließend wird der Start eines Jets gezeigt, allerdings ist dabei nicht zu sehen, dass die Drohne tatsächlich daran befestigt ist. Hier ein Video eines anderen Starts einer MiG-29: