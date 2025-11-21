Britische Kriegsschiffe bekommen 2027 Laserwaffen

Das System soll zunächst auf einem Zerstörer der Type-45-Klasse genutzt werden.

Das britische Verteidigungsministerium hat einen Vertrag über 316 Millionen Pfund mit dem Rüstungskonzern MBDA abgeschlossen, um das Laserwaffensystem DragonFire ab 2027 auf Kriegsschiffen der Royal Navy zu installieren. Das gibt das britische Verteidigungsministerium selbst in einer Aussendung bekannt. DragonFire ist demnach die erste Hochleistungslaserwaffe eines europäischen Landes, die in Dienst gestellt wird.

Das System soll zunächst auf einem Zerstörer der Type-45-Klasse genutzt werden. In aktuellen Tests schoss der Hochenergielaser erstmals schnell fliegende Drohnen ab, die laut Ministerium Geschwindigkeiten von bis zu 650 km/h erreichten.

Leonardo liefert den sogenannten Beam Director, der den Laserstrahl in einem Turm präzise ausrichtet und stabil hält, obwohl sich sowohl das Ziel als auch das Schiff ständig bewegen. Dazu kommen atmosphärische Störungen, die den Strahl ablenken können.

➤ Mehr lesen: 4 britische Kriegsschiffe bekommen die Laserwaffe DragonFire