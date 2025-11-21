Britische Kriegsschiffe bekommen 2027 Laserwaffen
Das britische Verteidigungsministerium hat einen Vertrag über 316 Millionen Pfund mit dem Rüstungskonzern MBDA abgeschlossen, um das Laserwaffensystem DragonFire ab 2027 auf Kriegsschiffen der Royal Navy zu installieren. Das gibt das britische Verteidigungsministerium selbst in einer Aussendung bekannt. DragonFire ist demnach die erste Hochleistungslaserwaffe eines europäischen Landes, die in Dienst gestellt wird.
Das System soll zunächst auf einem Zerstörer der Type-45-Klasse genutzt werden. In aktuellen Tests schoss der Hochenergielaser erstmals schnell fliegende Drohnen ab, die laut Ministerium Geschwindigkeiten von bis zu 650 km/h erreichten.
Leonardo liefert den sogenannten Beam Director, der den Laserstrahl in einem Turm präzise ausrichtet und stabil hält, obwohl sich sowohl das Ziel als auch das Schiff ständig bewegen. Dazu kommen atmosphärische Störungen, die den Strahl ablenken können.
Genaue Reichweite unbekannt
DragonFire ist eine sogenannte Laser Directed Energy Weapon, die Ziele mit einem gebündelten Lichtstrahl bekämpft. Der Laser gilt nach Angaben der Regierung als so präzise, dass er aus einem Kilometer Entfernung eine 1-Pfund-Münze treffen könne.
Die effektive Reichweite bleibt jedoch als militärische Information geheim. Zuvor hieß es vonseiten Großbritanniens, man habe bei Tests Drohnen auf eine Entfernung von 3,3 km zerstört sowie Löcher in Stahl geschmolzen.
Günstig
Das System soll vor allem Drohnen und andere kleinere Flugkörper bekämpfen. Laser sind für diesen Zweck unter anderem aufgrund der geringen Kosten pro Schuss attraktiv.
Die Betriebskosten beziffert das Verteidigungsministerium mit weniger als 10 Pfund pro Schuss. Das ist deutlich weniger als Raketen, die teils mehrere Hunderttausend Pfund kosten und auf Drohnen abgeschossen werden, die zum Teil nur ein Zehntel oder Hundertstel dessen kosten.
Das Projekt ist Teil der Strategic Defence Review, in deren Rahmen Großbritannien bis 2025 ein Technologiepaket von 5 Milliarden Pfund auflegt. Darunter knapp eine Milliarde Pfund speziell für Laser- und andere gerichtete Energiewaffen.
