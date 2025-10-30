Rheinmetall-Laser kurz vor der Fertigstellung

Das Lasersystem wurde erfolgreich getestet und soll der deutschen Marine ab 2029 zur Verfügung stehen.

Die deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall und MBDA haben angekündigt, dass die Marktreife ihres gemeinsam entwickelten Laserwaffensystems in greifbare Nähe rückt.

Nach einer einjährigen Testphase auf See an Bord der Fregatte Sachsen wurde das System dort zur weiteren Erprobung in Betrieb genommen. Ein voll einsatzfähiges Schiffslasersystem soll der Deutschen Marine ab 2029 zur Verfügung stehen.

Tests unter realistischen Bedingungen

Der Laserdemonstrator, der in einem Standard-Container untergebracht ist, wurde unter realistischen Bedingungen über 100 Mal getestet. Er richtet sich vor allem gegen “nicht kooperative Ziele”, wie es in der Mitteilung heißt. Darunter Drohnen, Drohnenschwärme, schnelle kleine Boote sowie Lenkflugkörper. Künftige Versionen könnten auch Überschallraketen, Mörser- und Artilleriegranaten abwehren.

Rheinmetall betont, dass das System auf deutscher Spitzentechnologie, besonders im Bereich Optik und Sensorik, basiert. So verspricht es eine hohe Trefferquote und schnelle Reaktion. Früheren Berichten zufolge soll der Laser eine Ausgangsleistung von bis zu 20 kW haben.

