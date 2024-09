Deshalb verklagt ein bekannter Kartenspiel-Hersteller SpaceX

Cards Against Humanity verklagt SpaceX wegen einem Grundstück in Texas und fordert 15 Mio Dollar oder Twitter.com.

Der Hersteller des beliebten Kartenspiels Cards Against Humanity verklagt SpaceX, weil das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk angeblich widerrechtlich auf sein Grundstück in Texas eingedrungen sei. Nun fordert der Kartenspielhersteller 15 Millionen Dollar Schadensersatz von SpaceX, bietet jedoch gleichzeitig an, „Twitter.com als Entschädigung zu akzeptieren“, wie aus der am Donnerstag eingereichten Klageschrift hervorgeht, über die Reuters berichtet.

Bauarbeiten haben Land geschädigt

Cards Against Humanity behauptet, SpaceX habe ein „unberührtes, unbebautes Grundstück“ im Cameron County im US-Bundesstaat Texas 6 Monate lang genutzt, ohne die dafür erforderliche Erlaubnis zu haben. Das Grundstück hatte der Kartenspielhersteller 2017 im Rahmen einer Sonderaktion gekauft, die darauf abzielte, es Donald Trump so zeitaufwendig und teuer wie möglich zu machen, seine geplante Mauer an der mexikanischen Grenze zu errichten, die Migranten vom Grenzübertritt abhalten sollte.

Seitdem habe SpaceX laut dem Kartenspielhersteller viele Grundstücke in der Umgebung gekauft und „große, modern wirkende Gebäude errichtet, wodurch sich die gesamte Dynamik der Gegend veränderte“. Für die Bauprojekte habe SpaceX Vegetation gerodet, Böden für Parkplätze versiegelt und Generatoren für die Energieversorgung einfach in die Landschaft gestellt.

Grundstück mit Crowdfunding gekauft

Diese Maßnahmen hätten auch das Grundstück von Cards Against Humanity beschädigt, heißt es in der Klage. Außerdem hätten die Bauaktivitäten von SpaceX die Beziehung zwischen Cards Against Humanity und seinen Kunden beeinträchtigt, so die Klageschrift weiter. Der Kauf des Grundstücks im Jahr 2017 war in Wirklichkeit eine Crowdfunding-Aktion, bei der 150.000 Unterstützer jeweils 15 Dollar gezahlt haben.

Cards Against Humanity habe sich damals seinen Unterstützern verpflichtet, weiterhin mit humorvollen „Streichen“ und Aktionen gegen Ungerechtigkeiten vorzugehen, die auf Themen oder Personen aufmerksam machen, „die Rechte und Probleme normaler Menschen für persönlichen Gewinn oder zur Selbstdarstellung ignorieren“, heißt es in der Klage. Das widerrechtliche Eindringen von SpaceX auf das Grundstück habe nun das Vertrauen seiner Unterstützer geschädigt, da es „den Eindruck erwecke, es bestehe eine Verbindung zwischen Cards Against Humanity und SpaceX“.

SpaceX streitet mit Nachbarn

Laut Reuters hat SpaceX auch mit anderen Nachbarn in der Gegend Probleme. So berichteten Bewohner von Boca Chica, einem kleinen Dorf, das SpaceX in „Starbase“ umbenennen wollte, dass SpaceX-Mitarbeiter dort ein Schild und eine Statue abgerissen hätten.

Cards Against Humanity ist bekannt für das gleichnamige Kartenspiel, das durch schwarzen Humor und absichtliche Provokationen auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam machen will. Das Unternehmen hat wiederholt Crowdfunding genutzt, um satirische Projekte zu finanzieren, die auf humorvolle Weise auf verschiedene politische Missstände hinweisen. Auf seiner Website schreibt es nun zum Rechtsstreit: „Verpiss dich, Elon Musk. Wir sehen uns vor Gericht.“