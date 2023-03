Chemtrails-Anhänger drohte, Salzburger Flughafen zu sprengen

Der Mann fühle sich von Kondensstreifen am Himmel und dem Kerosin von Flugzeugen bedroht.

Der verdächtige Mann soll zuvor bei der Austrocontrol , die für den sicheren Ablauf des Flugverkehrs im österreichischen Luftraum verantworlich ist, angerufen und gedroht haben, den Salzburger Flughafen mit einer Bombe zu sprengen. An diesen Anruf könne sich der Flachgauer aber nicht erinnern, berichtet ORF Salzburg.

Ein 50-jähriger Chemtrails-Anhänger aus Hof im Flachgau hat gedroht, den Flughafen in Salzburg zu sprengen. Anhänger*innen der Chemtrails-Verschwörungstheorie glauben, dass die Kondensstreifen, die von den Flugzeugen am Himmel hinterlassen werden, eine giftige Substanz sind. Diese soll die Menschen und das Klima vergiften.

Der 50-Jährige soll am Sonntag auch bei der Polizei angerufen und sich über den Fluglärm beschwert haben. Er wurde an seinem Wohnsitz festgenommen und in die Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn laufen.