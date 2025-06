China will F-35 Stealth-Fighter mit 6G “blenden”

Chinesische Forscher haben laut der South China Morning Post angeblich eine neue Waffe für elektronische Kriegsführung entwickelt. Diese soll dieselbe Technologie wie das kommende 6G-Netz nutzen, um die Radarsysteme moderner Militärflugzeuge zu stören.

Als konkretes Beispiel wird die F-35 genannt. Der Stealth-Fighter wird von der US Air Force den US Marines, der US Navy und mehreren NATO-Ländern genutzt.