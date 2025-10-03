China hat das größte schwimmende Windrad der Welt fertiggestellt

Mit einem Rotordurchmesser von 252 Meter könnte das Windrad bis zu 8.000 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Im Hafen von Beihai wurde ein Offshore-Windrad mit einer Nennleistung von 16 Megawatt fertiggestellt. Wenn es in Betrieb geht, wird es das aktuell stärkste, schwimmende Windrad mit Einzel-Turbine der Welt sein, berichtet stdaily.

Das Windrad wird über 70 km weit von der Küste entfernt am Meeresboden verankert werden. Das Meer ist dort über 50 Meter tief. Die Windgeschwindigkeit kann die Stärke eines Taifuns erreichen.

Damit das schwimmende Windrad mit seinem Rotor-Durchmesser von 252 Metern diese Bedingungen übersteht, ist seine Plattform mit einem dynamischen Ballastsystem ausgestattet. Dabei werden 3 Ballasttanks mit Wasser gefüllt und geleert, angepasst an die aktuelle Windgeschwindigkeit und den Seegang. Das soll die Effizienz verbessern und verhindern, dass das Windrad aus Sicherheitsgründen bei höheren Windgeschwindigkeiten ausgeschaltet werden muss.

