China hat das größte schwimmende Windrad der Welt fertiggestellt
Im Hafen von Beihai wurde ein Offshore-Windrad mit einer Nennleistung von 16 Megawatt fertiggestellt. Wenn es in Betrieb geht, wird es das aktuell stärkste, schwimmende Windrad mit Einzel-Turbine der Welt sein, berichtet stdaily.
Das Windrad wird über 70 km weit von der Küste entfernt am Meeresboden verankert werden. Das Meer ist dort über 50 Meter tief. Die Windgeschwindigkeit kann die Stärke eines Taifuns erreichen.
Damit das schwimmende Windrad mit seinem Rotor-Durchmesser von 252 Metern diese Bedingungen übersteht, ist seine Plattform mit einem dynamischen Ballastsystem ausgestattet. Dabei werden 3 Ballasttanks mit Wasser gefüllt und geleert, angepasst an die aktuelle Windgeschwindigkeit und den Seegang. Das soll die Effizienz verbessern und verhindern, dass das Windrad aus Sicherheitsgründen bei höheren Windgeschwindigkeiten ausgeschaltet werden muss.
Hoher Ertrag erwartet
Der Betreiber des Windrads, die Three Gorges Group, rechnet mit einem jährlichen Ertrag von 44,65 Gigawattstunden. Das würde reichen, um etwa 4.000 bis 8.000 österreichische Haushalte mit Strom zu versorgen. Die Schwankungsbreite ist dem Verbrauch geschuldet, der stark variiert, je nachdem wie viele Personen in einem Haushalt leben.
Die Three Gorges Group betont, dass 100 Prozent der Kernkomponenten des Windrads in China gefertigt wurden. Dazu gehören auch die elektrischen Systeme der Turbine, die Kabel zum Vertäuen der Anlage am Meeresboden und die Kontrollsysteme für die dynamische Ballast-Technologie.
Lange wird das Windrad nicht der Rekordhalter sein. Huaneng hat kürzlich eine neue Windturbine für ein schwimmendes Windrad präsentiert, mit 17 Megawatt Nennleistung und 262 Meter Rotordurchmesser.
