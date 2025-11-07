China und die USA verhindern gemeinsam Kollision im All

Es war das erste Mal, dass die chinesische Raumfahrtbehörde die USA über eine Beinahekollision gewarnt hat.

Die USA und China pflegen politisch ein eher abgekühltes Verhältnis miteinander. Umso bemerkenswerter ist es, dass die chinesische nationale Raumfahragentur (CNSA) erstmals zusammen mit der NASA einen Zusammenstoß zweier Satelliten im Orbit verhinderte.

Die NASA informiert ihrerseits seit Jahren die chinesische Behörde, sollte ein Beinahezusammenstoß anstehen. "Wenn wir eine Konjunktion (Anm.: Annäherung zweier Objekte) hatten, schickten wir jahrelang eine Nachricht an die Chinesen mit dem Inhalt: ‚Wir glauben, dass wir auf euch treffen werden. Bleibt ruhig stehen, wir werden um euch herum manövrieren‘", sagte Alvin Drew, Direktor für Weltraumnachhaltigkeit bei der NASA, während einer Plenarsitzung auf dem Internationalen Astronautischen Kongress (IAC) in Sydney.

Eine Antwort von Seiten Chinas blieb bislang aber meist aus. Es war sogar unklar, ob die Nachricht überhaupt ankam. "Einmal haben wir beide gleichzeitig manövriert und glücklicherweise verfehlten wir uns", sagte Drew.

China schickte erstmals Nachricht

Ende September meldete sich aber die CNSA erstmals selbst bei der NASA und warnte vor einer Beinahekollision. In einer E-Mail schrieb die Behörde, dass der chinesische Satellit den NASA-Satelliten ausweichen werde. "Es ist das erste Mal, dass wir eine wechselseitige Kommunikation zwischen diesen 2 Raumfahrtagenturen haben", so Drew.

Kommerzielle chinesische Satellitenbetreiber tauschen bereits Nachrichten mit westlichen Betreibern aus. SpaceX wurde bereits von entsprechenden chinesischen Unternehmen kontaktiert, ebenso wie das britische Unternehmen Eutelsat OneWeb.

Weltraumschrott vermeiden

Die chinesische Reaktion auf die NASA zeigt, dass man das Thema Weltraummüll ernst nimmt. Das war nicht immer so. 2007 führte China einen Test mit einer Antisatellitenwaffe durch, bei dem 3.000 Trümmerstücke entstanden. Viele davon befinden sich noch immer im Orbit.