Trumps Wahlkampfbüro: Wurden vom Iran gehackt

Nach Angaben des Büros des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump ist ein Teil der internen Kommunikation der Wahl-Kampagne vom Iran gehackt worden. Dokumente seien illegal aus ausländischen Quellen beschafft worden, die den USA feindlich gesinnt seien, um die Wahl 2024 zu stören und Chaos in dem demokratischen Prozess zu säen, erklärte der Sprecher der Trump-Kampagne, Steven Cheung, am Samstag, ohne Beweise für einen direkten iranischen Bezug vorzulegen.

Bericht von Microsoft

Die Trump-Kampagne bezog sich bei ihrer Mitteilung auf einen Bericht des US-Konzerns Microsoft vom Freitag, wonach Hacker, die mit der iranischen Regierung in Verbindung stünden, im Juni versucht hätten, auf das Konto eines "hochrangigen Offiziellen" der US-Präsidentschaftskampagne zuzugreifen. Die Hacker hätten demnach ein Konto übernommen, das einem ehemaligen politischen Berater gehörte, und es dann benutzt, um den Offiziellen anzugreifen, so der Bericht, in dem keine Details über die Identität der Zielperson genannt worden war.

➤ Mehr lesen: Lady Diana und Donald Trump: Der Verschwörungs-Reflex