Was tun, wenn die Booster-Impfung nicht im e-Impfpass angezeigt wird?

Eine andere Möglichkeit, wenn ihr etwa bei einer Pop-up-Impfstelle oder einem der Impfbusse, die durchs Land touren, geimpft wurden, gibt es auch: Auf der Website der AGES kann man ein „ Ticket Grüner Pass“ erstellen . Man füllt dazu ein Formular aus. Dieses kann auch verwendet werden, wenn ein Zertifikat fehlerhaft ist, also bei der dritten Booster-Impfung nur 2/3 daneben steht, oder in deinem e-Impfpass plötzlich eine Impfung fehlt. „Wir kümmern uns um die Weiterleitung an die zuständige Stelle, damit der Fehler raschestmöglich ausgebessert wird“, verspricht die AGES auf Ihrer Website. Ein Praxis-Test eines futurezone-Lesers zeigte, dass das funktioniert. Seine Impfung war - nach Übermittlung seiner Daten (Foto des Gelben Imfpasses, Angabe der Impfstelle, Angabe der Chargennummer, etc.) nachgetragen. Das dauerte allerdings einige Tage. Auch das Gesundheitsministerium empfiehlt betroffenen Personen, sich als Erstes an die Impfstelle zu wenden und dort eine Eintragung der erhaltenen Corona-Schutzimpfung zu beantworten. Das Service-Formular der AGES wird ebenfalls als Alternative genannt. Dann werde die AGES stellvertretend für die betroffene Person tätig.

Warum gibt es überhaupt Probleme?

Warum es beim Eintragen der Impfdaten mancherorts zu Problemen kommt, kann seitens des Gesundheitsministeriums nicht nachvollzogen werden. „Die Eintragung der Impfung in den e-Impfpass erfolgt durch die jeweilige Impfstelle, die Erstellung des Impfzertifikats mit QR-Code nimmt nach Eintragung in den e-Impfpass im Regelfall nur wenige Minuten in Anspruch. Die Organisation der Impfstellen liegt in der Zuständigkeit der Bundesländer. Daher kann seitens des Gesundheitsministeriums nicht nachvollzogen werden, weshalb eine Eintragung der Corona-Schutzimpfung in den e-Impfpass im konkreten Fall nicht erfolgt ist“, heißt es auf futurezone-Anfrage.



Laut der ELGA GmbH liegt es meist an der von den Impfstellen lokal verwendeten Software, die verzögert Daten über die Impfregister-Schnittstelle einmeldet. Manchmal gebe es auch einen Verbindungsausfall und technische Probleme, heißt es. Kund*innen können in der Regel davon ausgehen, dass die Impfung im e-Impfpass in „Echtzeit“ eingetragen werde, so die Auskunft. „Wenn die Einmeldung verzögert erfolgt, ist es meist ein Verbindungsproblem der Impfstelle.“ Normalerweise sollten die Impfungen innerhalb weniger Minuten im e-Impfpass aufscheinen.

Die offiziellen Empfehlungen

Die Booster-Impfung ist eine Auffrischungsimpfung und gehört zur Grundimmunisierung gegen das Coronavirus. Für eine erste Impfserie sind 2 Dosen erforderlich. Doch der Schutz hält nur eine gewisse Zeit. Eine dritte Booster-Dosis kann laut Empfehlung des Nationalen Impfgremiums ab 4 Monaten und soll nach 6 Monaten nach der letzten Teilimpfung erfolgen. Wer den „Grünen Pass“ behalten will, sollte sich diese spätestens 9 Monate nach der zweiten Impfung holen, um weiterhin als „geimpft“ zu gelten.



Doch selbst wenn die Booster-Impfung korrekt im e-Impfpass eingetragen wurde, landet sie damit nicht automatisch im Grünen Pass. Man muss die Impfung selbstständig in die App laden, wie bei Nummer 1 und 2. Folgende Schritte sind notwendig: