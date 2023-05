Elektrischer Tanker hat 96 Akkus

Ein Einsatzszenario soll etwa der Transport von Energie dort sein, wo es keine Unterseekabel dafür gibt. Beispiele dafür seien etwa von Offshore-Windfarmen zum Festland oder von einer Insel zu einer anderen, wie es heißt.

In einem ersten Schritt wird die Reichweite des Tankers mit 300 Kilometer noch überschaubar sein. Laut PowerX ist das Konzept des Tankers aber “hochgradig skalierbar”. Künftig sollen so nicht nur Reichweite, sondern auch Kapazität gesteigert werden können.

Das Unternehmen ist bisher vor allem durch den Bau von Stromspeichern an Land in Erscheinung getreten. Dazu hat man mehrere Fabriken in Japan. Ein erstes Schiff will PowerX bis 2025 fertigstellen. Tests damit sollen dann im darauffolgenden Jahr anlaufen.