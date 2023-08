Einbau von Hyperschallraketen auf Zumwalt-Zerstörer hat begonnen

Der Stealth-Zerstörer USS Zumwalt ist am Samstag im US-Bundesstaat Mississippi eingetroffen, um mit der Installation von Hyperschallraketen zu beginnen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich 2 Jahre dauern. "Die Modernisierungen werden sicherstellen, dass Zumwalt eines der technologisch fortschrittlichsten und tödlichsten Schiffe der US Navy bleibt", heißt es vonseiten der US Navy.

12 Hyperschallraketen pro Schiff

Das 16.000-Tonnen-Kriegsschiff lief am Samstag in der Werft Ingalls Shipbuilding bei der Ortschaft Pascagoula ein. Dort sollen die vorhandenen 155-mm-Zwillingsgeschütze entfernt und durch 4 87-Zoll-Raketenrohre (2,21 Meter) ersetzt werden. Die Rohre sollen jeweils 3 Common Hypersonic Glide Bodies (C-HGB) enthalten. Die Hyperschallraketen wurden gemeinsam von der US Army und der US Navy entwickelt.