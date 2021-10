Haus von Elon Musk steht wieder zum Verkauf

Im Mai 2020 kündigte Tesla-Gründer Elon Musk via Twitter an, all seine Häuser verkaufen und sein Geld in die Besiedelung des Mars investieren zu wollen. Ganz scheint sein Vorhaben bisher aber nicht aufzugehen. Für eine Villa des Milliardärs in der Bay Area um San Francisco, die zwischenzeitlich vom Markt genommen wurde, werden wieder Käufer*innen gesucht. Zuletzt wurde der Preis für das fast 1.500 Quadratmeter große Haus um 15 Prozent gesenkt, berichtet Business Insider.

Die „Bay Area Mansion“ des Milliardärs ist mit knapp 32 Millionen Dollar anstatt der ursprünglich veranschlagten 37,5 Millionen Dollar aber immer noch kein Schnäppchen. Der Quadratmeterpreis ist laut Business Insider doppelt so hoch wie für andere Häuser in der Gegend.