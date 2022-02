Elon Musk stellt sich mit Hitler-Meme ins Abseits

Der Tesla-CEO ist bekannt für seine ungehobelte Art zu twittern. In der Vergangenheit hat er bereits mehrfach mit seinen Tweets für großes Aufsehen gesorgt. Nun hat Elon Musk jedoch eine Art Hitler-Vergleich getwittert, der - zurecht - selbst zahlreichen eingefleischten Musk-Fanboys zu weit geht.

Der Krypto-Blog CoinDesk hatte in einem Tweet geschrieben, dass die kanadischen Behörden einige Krypto-Wallets auf eine Verbotsliste gesetzt haben, die mit den dortigen Trucker-Protesten in Verbindung gebracht werden.

Hitler-Meme als Kritik an Trudeau

Auf diesen Tweet hat Elon Musk ein Meme-Bild getwittert, auf dem Adolf Hitler zu sehen ist. Über dem Bild steht: "Stop comparing me to Justin Trudeau - I had a Budget". Musk will damit wohl den kanadischen Premierminister kritisieren, weil er in den vergangenen Jahren Schwierigkeiten hatte, ein Staatsbudget von der Regierung absegnen zu lassen.

Dass es völlig daneben und problematisch ist, einen demokratisch gewählten Politiker mit Adolf Hitler zu vergleichen, muss an dieser Stelle nicht extra erwähnt werden, sollte aber auch nicht untergehen.