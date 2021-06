Schicksalstag für Ethereum: Crash oder Preisexplosion

Freitag, der 25. Juni, markiert den Stichtag, an dem riesige Mengen der Ethereum-Währung ETH die Besitzer*innen wechseln könnten. Denn an diesem Tag laufen Optionen zum Kauf und Verkauf von ETH im Wert von aktuell über 1 Milliarde Euro aus. Beim einem vergleichbaren Großereignis am 16. März hatte das Auslaufen der Optionen in den Tagen davor den Preis erheblich gedrückt, um in den drei Wochen danach um 60 Prozent in die Höhe zu schießen.

2200 Dollar als Grenze für Ethereum

Bei Optionen geht es darum, dass man einen Preis für das Asset - in dem Fall Ethereum - vereinbart, um den man zu einem späteren Zeitpunkt einkaufen (Call-Option) oder verkaufen (Put-Option) kann, egal wie der tatsächliche Preis jetzt steht. Damit der Preis garantiert bleibt, muss man eine Gebühr bezahlen. Und das Ganze hat eben ein Ablaufdatum. Mit 25. Juni müssen sich die Investor*innen entscheiden, ob sie ihre Kauf- oder Verkaufsoption noch einlösen oder verfallen lassen.