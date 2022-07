FinanzOnline bekommt Redesign

Wer heute auf FinanzOnline seine Einkommenssteuererklärung machen will, wird mit Optionen überhäuft. Selbst wenn man zu seinem Angestelltengehalt nur etwas mehr als 800 Euro dazuverdient hat, muss man sich mit Fragen nach der Bilanzierung ebenso auseinandersetzen, wie mit Einkünften aus Grundstücksveräußerungen.

Das soll sich in Zukunft ändern. Im Finanzministerium wird an einem Redesign der Online-Anwendung für Unternehmer*innen gearbeitet. Bei einer internen Veranstaltung des Ministeriums wurden am Dienstag im Beisein von Digital-Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) erste Ergebnisse dazu präsentiert.

Als Unternehmer*innen zählen für die Finanz auch Leute, die etwa Einnahmen aus der Vermietung einer Wohnung erzielt haben oder Angestellte, die aus einem Nebenverdienst mehr als 720 Euro im Jahr eingenommen haben. Sie sollen ihren Einstieg in FinanzOnline künftig individuell gestalten und in einem Dashboard jene Formulare und Funktionen platzieren können, die sie tatsächlich benötigen.

Das Redesign, das intern nach dem Kürzel für das Formular für die Einkommenssteuererklärung "E1 smart" genannt und 400.000 bis 600.000 Leute betreffen wird, soll im kommenden Jahr noch verfeinert werden. 2024 soll es online gehen.

FinanzOnline-App

Für Private, die ein Gros der 5,6 Millionen Nutzer*innen des Finanzportals des Bundes ausmachen, wurde ein solches Redesign bereits vor 2 Jahren präsentiert. Ihnen steht für die Arbeitnehmerveranlagung seit September 2020 auch die App FinanzOnline(+) zur Verfügung.

In der Smartphone-Anwendung können sie steuerlich relevanten Ausgaben, etwa Werbungskosten oder außergewöhnliche Belastungen, samt Belegen erfassen und sich die zu erwartenden Steuergutschriften anzeigen lassen. Am Ende des Jahres können die Daten an das Finanzamt übermittelt und die Arbeitnehmerveranlagung per Knopfdruck eingereicht werden.