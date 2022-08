Staat zahlt 4.000 Euro, wenn man Auto für E-Bike eintauscht

Frankreich will mit der Maßnahme die Anzahl der Pkw in den Städten reduzieren.

E-Bike statt Auto: Wer sich darauf einlässt, bekommt in Frankreich eine Prämie von 4.000 Euro. Das Programm wurde bereits im Vorjahr eingeführt, bisher gab es aber nur bis zu 2.500 Euro für den alten Pkw.

Die 4.000 Euro sind als Abwrackprämie zu verstehen. Das Ziel ist, alte Autos mit Verbrennermotor mit hohem Verbrauch und hohen Emissionsausstoß loszuwerden, berichtet die Times. Die Höhe der Prämie ist gestaffelt. Die maximalen 4.000 Euro stehen Personen in Haushalten mit niedrigem Einkommen zu, die in einem Bezirk einer Stadt wohnen, in der Frankreich die Emissionen am dringendsten reduzieren will.

9 Prozent sollen von Pkw auf Fahrrad umsteigen

Frankreichs Ziel ist, dass bis 2024 9 Prozent der Bevölkerung vom Auto auf Fahrräder umgestiegen sind. Derzeit sind es nur 3 Prozent. Zum Vergleich: In den Niederlanden haben bereits 27 Prozent den Wechsel vom Auto zum Fahrrad vollzogen.

Zusätzlich will Frankreich seine Städte fahrradfreundlicher gestalten. So werden etwa 250 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um Fahrradwege in Paris zu bauen. Das Ziel sind 130 zusätzliche Kilometer, innerhalb der nächsten 5 Jahre.