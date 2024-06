Google stellt das unbeliebte Endlos-Scrolling ein

Wer kennt es nicht? Man sucht in der Google-Suche nach etwas und scrollt und scrollt und scrollt. Zumindest in der Theorie: Dazwischen wartet man nämlich gefühlt ewig (ca. eine Sekunde), bis die Suchergebnisse nachgeladen wurden.

Das soll sich nun ändern, denn Google bringt ab sofort die alte Ansicht mit den Seitenzahlen zurück, wie Search Engine Land berichtet.

Google brachte das als "Continuous Scroll" bezeichnete Feature im Oktober 2021 auf die Smartphones, im Dezember 2022 folgte auch der Desktop. Nach etwa 1,5 Jahren ist damit allerdings Schluss.

Desktop-Suche wird zuerst umgestellt

Die Desktop-Suche wird zuerst auf die alte Ansicht geändert. Das Ausrollen hat bereits begonnen. Falls ihr noch die Endlos-Scroll-Ansicht seht, kann es womöglich ein paar Tage dauern, bis ihr von Google auf die neue Ansicht umgestellt werdet.

Die Smartphone-Suche soll in den kommenden Monaten folgen. Am Smartphone werden keine Seitenzahlen am Ende einer Seite angezeigt, sondern eine Schaltfläche mit "Weiteren Ergebnissen". Die gibt es zwar beim Endlos-Scrolling jetzt auch schon zu sehen, allerdings erst, nachdem etliche Male Inhalte nachgeladen wurden.

Laut Google soll die Änderung es ermöglichen, die Suchergebnisse bei mehr Suchanfragen schneller zu liefern. Außerdem habe man festgestellt, dass das automatische Laden von Inhalten nicht zu einer signifikant höheren Zufriedenheit mit der Google-Suche geführt hat.

Diese Erkenntnis kommt spät: Das Endlos-Scrolling wurde von Anfang an von Usern kritisiert. Es wurde als nervig wahrgenommen und unübersichtlich. Viele Nutzer wünschten sich die klassische Ansicht mit dem ikonischen Goooooooooogle zurück.

Nur die Top 10 werden angezeigt

Anders sehen das die Menschen, die nicht mit Google finden, sondern gefunden werden wollen. Für Content-Kreatoren und -Kreatorinnen wird es wichtiger, in den Top-10-Suchergebnissen auf der ersten Seite von Google platziert zu werden. Googles "Seite 2" gilt bei ihnen als verschmäht, weil die Inhalte dort deutlich weniger Zugriffe verzeichnen.

