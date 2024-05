Geheime Dokumente zur Google-Suche aufgetaucht

Die weltweit beliebteste Suchmaschine ist gleichzeitig ein Mysterium. Wie genau Google arbeitet, versuchen Marketingleute weltweit seit Jahrzehnten zu verstehen, um einen Vorteil beim Ranking von Webseiten zu haben. Jetzt sollen interne Dokumente erstmals zeigen, wie Teile des Google-Algorithmus funktionieren, berichtet The Verge.

Das 2.500 Seiten lange Dokument wurde an den SEO-Experten Rand Fishkin übermittelt. Seiner Recherche nach soll es authentisch sein. Google selbst hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

➤ Mehr lesen: Google reagiert auf absurde Empfehlungen seiner KI-Suche

Google sammelt Chrome-Daten

Die Dokumente enthalten technische Details zur Google-API, also der Schnittstelle für die Suche. Daraus geht hervor, welche Daten Google tatsächlich von Webseiten und Suchenden sammelt und bewertet. Die Informationen sollen auf dem Stand von März 2024 sein.

So findet sich in den Dokumenten ein Hinweis darauf, dass Google Daten seines Webbrowsers Chrome sammelt und mit einfließen lässt. Das hat Google in der Vergangenheit dementiert. So sollen die Zahl der Aufrufe über Chrome u.a. für das Generieren von Seitenlinks verwendet werden. Sie verlinken direkt zu Unterseiten einer Webseite.

➤ Mehr lesen: Google Maps bekommt neues Design und neue Suche