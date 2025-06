Google hat ein tierisches Problem in neuem London-Büro

Google will im Idealfall noch heuer in ihr 1,2 Milliarden Euro teures Hauptquartier in London einziehen. Die Bauarbeiten direkt am Bahnhof King's Cross gehen gut voran, das 11-stöckige Gebäude ist so gut wie fertig. Kurz vor der Fertigstellung hat Google allerdings mit einem ungewöhnlichen Problem zu kämpfen: Füchse.

Tiere im ganzen Gebäude unterwegs

Die Tiere haben sich nämlich auf dem Dachgarten des Hochhauses ausgebreitet und beeinträchtigen die Bauarbeiten - auch wenn Google betont, dass die Auswirkungen minimal seien. Laut Guardian bestehe das Problem schon längere Zeit. Manche Füchse hätten bereits begonnen, auf dem Dachgarten Höhlen zu graben.