Google-Schwester Waymo erweitert Robotaxi-Dienst in Kalifornien

Waymo-Robotaxis in San Francisco haben immerhin ein Stück Österreich: Die Basis, der Jaguar i-Pace, wird von Magna in Graz gefertigt

02.03.2024

Die fahrerlosen Taxis dürfen jetzt auch außerhalb San Franciscos und in Teilen von Los Angeles fahren.

Die Robotaxis der Google-Schwesterfirma Waymo dürfen jetzt in weiteren Gebieten in Kalifornien eingesetzt werden. Mit den fahrerlosen Taxis kann jetzt von San Francisco ins Silicon Valley sowie in Teilen von Los Angeles gefahren werden. Für den Vorreiter beim autonomen Fahren ist es ein Erfolg, während der zum Autoriesen General Motors gehörende Konkurrent Cruise seine Fahrten nach einem Unfall bis auf weiteres ausgesetzt hat. ➤ Mehr lesen: Nach Unfall: Kalifornien entzieht Robotaxi-Anbieter Genehmigung Eine kalifornische Regulierungsbehörde genehmigte am Freitag kommerzielle Fahrten in einem großen Gebiet südlich von San Francisco bis ins etwa 60 Kilometer entfernte Sunnyvale. Dieser Bereich schließt auch den Flughafen von San Francisco und das Google-Hauptquartier in Mountain View ein. Allerdings schränkt Waymo bisher ein, dass es aktuell keine Pläne gebe, den Einsatzbereich der Fahrzeuge sofort auszuweiten.

Bisher durfte Waymo Personen in selbstfahrenden Autos ohne Menschen am Steuer im Stadtgebiet San Francisco befördern. Dort hatte Waymo zuletzt rund 250 Wagen im Einsatz. Die Firma ging aus dem vor rund 15 Jahren begonnenen Roboterauto-Programm von Google hervor. ➤ Mehr lesen: Warum es in Österreich keine Robotertaxis gibt Kritik aus der Bevölkerung In der Region gibt es Widerstand gegen selbstfahrende Autos: Einige Behörden und Anwohner*innen kritisieren, dass die Fahrzeuge den Verkehr behinderten und nicht sicher genug seien. So beklagten etwa Rettungsdienste, dass Robotaxis manchmal mitten auf der Straße stehen geblieben seien und ihnen den Weg blockiert hätten. Auch Verkehrsbetriebe in San Francisco verwiesen auf ähnliche Probleme für ihre Busse. Vor wenigen Wochen wurde ein Waymo-Auto während der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest von Vandalen angezündet und brannte komplett aus. ➤ Mehr lesen: Wütender Mob zündet selbstfahrendes Auto an

Fahrerloses Taxi in San Francisco von Mob angezündet © via REUTERS/MICHAEL VANDI