Google Translate sorgte für Bombenalarm in deutschem Zug

Nachdem Google Translate eine falsche Übersetzung angezeigt hatte, löste ein Mann aus dem Irak einen Polizeieinsatz aus. Er verbrachte daraufhin eine Nacht auf der Polizeiwache in Bayern.

Wie ein Sprecher der deutschen Bundespolizei am Dienstag sagte, war der 36-Jährige am Montag in einem Zug in Richtung Hof in Oberfranken unterwegs und wollte sich erkundigen, ob der Zug an einem der Zwischenhalte geteilt wird, die Zugteile also in unterschiedliche Richtungen weiterfahren.

"Dieser Zug wird explodieren"

Zur Übersetzung wollte er demnach sein Google Translate nutzen. Das Ergebnis auf Deutsch, das eine andere Passagierin auf dem Handy des Hilfe suchenden Mannes zu sehen bekam, lautete aber in etwa „Dieser Zug wird bald explodieren“ - so zumindest schilderte es die Zeugin später Beamten der Bundespolizei. Sie sei daraufhin sofort zur Toilette gelaufen und habe einen Notruf abgesetzt.