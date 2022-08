Amazon verrät genauen Start von Herr-der-Ringe-Serie

Bereits seit längerem ist bekannt, dass die neue Herr-der-Ringe-Serie am 2. September starten wird. Nun hat Amazon die Details für die Premiere genannt. So sollen zu Beginn gleich 2 Folgen erscheinen. Die ersten beiden Episoden sollen weltweit zur gleichen Zeit veröffentlicht werden, wie Deadline berichtet. Hierzulande wird das in der Nacht von 1. auf 2. September um 3 Uhr morgens der Fall sein.

Ab der dritten Folge unterscheiden sich die Veröffentlichungszeitpunkte zwischen den Zeitzonen etwas. Hierzulande sollen die neuen Episoden dann jeweils Freitags um 6 Uhr früh verfügbar gemacht werden.