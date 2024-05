"Much sad": Der "Doge"-Hund ist gestorben

Am Freitag ist der Hund im Alter von 18 Jahren verstorben, wie ihre Besitzerin auf Instagram mitteilte – und mit ihr trauert das gesamte Internet. Denn wohl kaum ein Hund steht so stark für die Internetkultur der 2010er Jahre wie der „Doge“.

Besitzerin postete merkwürdiges Foto ihrer Hündin

Die Hündin Kabosu wurde am 1. November 2005 geboren und 2008 von einer japanischen Kindergärtnerin namens Atsuko Sato adoptiert. Die Ursache für den Tod des berühmten Internet-Hundes war eine Leukämie-Erkrankung, an der das Tier 2 Jahre lang gelitten hatte.

Damals hatte die Frau ein eigenes Blog, auf dem sie regelmäßig Bilder von ihren Haustieren veröffentlichte. Irgendwann war darauf eine Aufnahme von Kabosu, die das Tier mit leicht zur Seite geneitgtem Kopf zeigt. Der Blick des Hundes ist fragend, ein bisschen so als wollte er zum Betrachter mit hochgezogenen Augenbrauen sagen: "Was willst du eigentlich von mir?"

Dieses Foto fand jedenfalls irgendwie den Weg in andere Kanäle. Im Laufe der Zeit wurde es zu einem viralen Internet-Meme, dass unzählige Male abgewandelt und geteilt wurde.

Doge-Meme wurde 2013 populär

Die ersten Memes mit dem Shiba tauchten um das Jahr 2013 auf Plattformen wie Tumblr und Reddit auf, es zeigt ein Bild des Tieres, das seinen Blick vom Foto etwas erschreckt abwendet. Oft wurden darüber Texte mit der Schriftart Comic Sans platziert. Das Meme hatte stets eine ähnliche Strukur – das Bild des Hundes, darüber Wortkombinationen, die „so“, „such“, „many“, „much“ und „very“ enthielten.

Oft waren die Memes absichtlich ironisch und grammatisch falsch gestaltet. Die Bezeichnung „Doge“ ist indessen noch älter, wie Know Your Meme erklärt und stammt aus einer 2005 veröffentlichte Folge einer Puppenshow namens „Homestar Runner“. Das Meme-Format wurde dann zwar vor allem für Bilder von Kabosu verwendet, aber auch andere Hunde waren gelegentlich als Charaktere in den Memes zu sehen. Generell wurde „Doge“ zu einem Synonym für seltsam dreinschauende Hunde im Internet.