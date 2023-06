Dieses IKEA-Sofa passt in ein Kuvert

Die "Couch in an Envelope" wiegt nur knapp 10 Kilogramm und kann problemlos von einer Person transportiert werden.

2 Flügel, die als Armlehnen fungieren, können auf unterschiedliche Weise am Gestell befestigt werden. Zusammengesetzt werden kann das Sofa in mindestens 30 verschiedenen Konstruktionen , wie auf einem Bild des Designlabors zu sehen ist.

Sofas sind üblicherweise schwer, sperrig und umständlich zu transportieren. Das zu Ikea gehörende Designlabor Space10 wollte das ändern und hat sich mit Hilfe generativer künstlicher Intelligenz daran gemacht, das Sofa neu zu erfinden. Herausgekommen ist dabei ein geräumiges Sitzmöbel, das zusammengefaltet und in einem Umschlag transportiert werden kann. Das "Sofa im Kuvert" wiegt auch nur rund 10 Kilogramm und kann damit problemlos von einer Person getragen werden.

Zusammenarbeit mit KI

Entworfen wurde das Sofa gemeinsam mit dem Designstudio Panter&Tourron. Zu Beginn habe man sich die Frage gestellt, warum so viele Sofas die gleiche Form haben, heißt es auf der Projekt-Website. Danach habe man unterschiedliche generative KI-Tools, darunter Runway und Midjourney, ausprobiert und mit Prompts experimentiert. Sobald jedoch das Wort "Sofa" oder "Couch" in den Eingabeaufforderungen vorgekommen sei, habe dies zur typischen Form eines solchen Sitzmöbels geführt. Variationen, in denen "Plattform", "leicht", "leicht zu bewegen" oder "nachhaltig" vorgekommen seien, hätten Ergebnisse gebracht, die dann von den Designer*innen weiter ausgearbeitet worden seien.