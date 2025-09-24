Einige iPhone-17-Nutzer klagen über WLAN- und CarPlay-Probleme
Das iPhone 17 ist erst seit kurzem erhältlich. Die ersten Beschwerden sind aber bereits aufgetaucht.
Einige Nutzerinnen und Nutzer berichten über WLAN- und Bluetooth-Probleme. Diese beeinflussen auch die Funktionstüchtigkeit von CarPlay, wie 9to5mac berichtet.
WLAN-Verbindung unterbrochen
Jedes Mal, wenn ein iPhone der 17-Serie oder das iPhone Air entsperrt wird, geht die Verbindung zum WLAN verloren. Kurz danach verbindet sich das Gerät dann aber wieder mit dem Router, berichten Nutzerinnen und Nutzer auf Reddit.
Sie machen auch auf Probleme mit CarPlay aufmerksam. Demnach kommt es zu einer verschlechterten Leistung und Aussetzern beim Audio. Manche User haben auch Probleme, ihre AirPods via Bluetooth mit dem iPhone zu verbinden.
iOS 26.1 könnte helfen
Wie viele Menschen von dem Problem betroffen sind, ist unklar. Einige User des iPhone 17 und des iPhone Air berichten aber, dass die Probleme vor allem dann auftreten, wenn sie eine Apple Watch tragen.
Laut 9to5mac dürfte der Grund für die Probleme auf die Software zurückzuführen sein. Manche Nutzerinnen und Nutzer haben sich bereits die Beta-Version von iOS 26.1 heruntergeladen, wodurch das Verbindungsproblem gelöst werden konnte. Apple dürfte in Kürze iOS 26.0.1 inklusive der Fehlerbehebung veröffentlichen, heißt es von 9to5mac.
