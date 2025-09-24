Einige iPhone-17-Nutzer klagen über WLAN- und CarPlay-Probleme

Manche User haben auch Probleme, ihre AirPods via Bluetooth mit dem iPhone zu verbinden.

Das iPhone 17 ist erst seit kurzem erhältlich. Die ersten Beschwerden sind aber bereits aufgetaucht.

Einige Nutzerinnen und Nutzer berichten über WLAN- und Bluetooth-Probleme. Diese beeinflussen auch die Funktionstüchtigkeit von CarPlay, wie 9to5mac berichtet.

WLAN-Verbindung unterbrochen

Jedes Mal, wenn ein iPhone der 17-Serie oder das iPhone Air entsperrt wird, geht die Verbindung zum WLAN verloren. Kurz danach verbindet sich das Gerät dann aber wieder mit dem Router, berichten Nutzerinnen und Nutzer auf Reddit.