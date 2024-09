Iran zeigt neue ballistische Rakete und neue Angriffsdrohne

Bei einer Militärparade hat das iranische Regime sein Waffenarsenal zur Schau gestellt. Darunter waren auch eine neue ballistische Rakete sowie eine aktualisierte Version der Kamikaze-Drohne vom Typ Shahed. Der Iran will damit in erster Linie seinen größten Feind "Israel in die Schranken weisen", wie der iranische Präsident es nennt.

Unter den neuen Waffen befindet sich laut der iranischen Nachrichtenagentur IRNA die neue Feststoffrakete vom Typ Jihad. Sie wurde von der Luft- und Raumfahrtabteilung der iranischen Revolutionsgarden entwickelt und hergestellt. Es handelt sich im Grunde um eine verbesserte Version der iranischen Qiam-Rakete, die sich bereits seit 2010 im Einsatz befindet.

