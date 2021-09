IT-Chef der Air Force kündigt bislang "frustrierendsten Job"

Nach knapp 3 Jahren hat Nicolas M. Chaillan, Chef der IT-Abteilung des US-Verteidigungsministeriums (DOD), seinen Job gekündigt. Mit seiner Anstellung hätte die IT des DOD verbessert werden sollen, doch Chaillans Frust wurde dafür schlussendlich zu groß. Auf LinkedIn hat Chaillan nun mitgeteilt, warum er gekündigt hat. "Dieser Job war sicher nicht einfach, möglicherweise der herausforderndste und frustrierendste Job meiner gesamten Karriere“, schreibt er.

Chaillan sei es leid geworden, die richtigen Worte zu hören, jedoch keine Taten dahinter zu sehen. Damit bezieht er sich unter anderem auf die Finanzierung der IT, die Besetzung der Positionen in der Abteilung und falsch gesetzte Prioritäten beim Militär.

Unerfahrene Menschen in Spitzenpositionen

"Hört bitte auf, einen Major oder Oberstleutnant an die Spitze von Icam, Zero Trust oder Cloud-Infrastruktur für 1 bis 4 Millionen Menschen zu setzen, wenn diese keine Erfahrung in diesem Bereich haben", schreibt der Ex-Software-Chef und ergänzt: "Wir würden doch auch keinen Piloten ohne intensives Flugtraining in ein Flugzeug setzen. Warum sollten wir erwarten, dass jemand mit nahezu keiner IT-Erfahrung überhaupt annähernd erfolgreich sein sollte?"

Ebenfalls frustrierend sei, dass er und seine Kollegin viele Entscheidungen nicht treffen konnten.

Nun will Chaillan mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Wie er seine berufliche Laufbahn fortsetzen will, dazu schweigt er noch. In seinem Posting jedenfalls teilt er mit, dass er schon bald Ausschau nach neuen Chefpositionen halten wird.