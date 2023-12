Drahtloser Lichtschalter funktioniert ohne Batterien

Die Materialkosten im Hausbau sind enorm. So braucht es selbst für Einfamilienhäuser beispielsweise mehrere Kilometer an Kabeln, um eine ausreichende Stromversorgung zu gewährleisten. Solche Verkabelungsarbeiten benötigen viel Zeit, Arbeitskraft und schließlich auch Geld.

Um dem entgegenzuwirken, hat ein kanadischer Ingenieur von der University of Alberta einen Lichtschalter entworfen, der nicht verkabelt werden muss. So sollen laut Kambiz Moez mit seinem Prototyp bis zu 50 Prozent der Verkabelungskosten gespart werden können.

Bekanntes Prinzip, neue Energiequelle

Moez’ Produkt eines kabellosen Lichtschalters ist an sich nicht neu. Die bisherigen Produkte dieser Art sind jedoch alle batteriebetrieben und somit für die Nutzer*innen mit einem hohen Aufwand verbunden: „Wenn man in einem Haus 50 drahtlose Lichtschalter hat, ist es für die durchschnittliche*n Hausbesitzer*innen sehr umständlich. Sie müssen ständig herumlaufen, um die Batterien auszutauschen“, so Moez in einer Aussendung.

Neue Energiequelle

Statt umständlicher Batterien soll bei Moez’ Schalter die Umgebungsenergie genutzt werden. Konkret nutzt er dafür Radiofrequenzen. Dazu bräuchte es pro Stockwerk ein bis 2 Radiowellensender. Die Produktionskosten des Schalters sind durch die Auslagerung der Energieversorgung entsprechend gering. Für die Herstellung des Prototyps brauchte es laut Erfinder weniger als einen Dollar. Zudem könne man so den Schalter “überall an einer Wand installieren”. Das System sei „verstellbar, einfach zu reproduzieren und kann leicht übernommen werden. Außerdem kann es an die spezifischen Bedürfnisse von Hausbesitzer*innen und Bauunternehmern angepasst werden“, sagt Moez.