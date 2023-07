Was das Kennedy-Attentat mit UFOs zu tun haben soll

20.07.2023

Die Ermordung von John F. Kennedy sorgt noch nach 60 Jahren für Schlagzeilen. Dieses Mal geht es um UFOs und einen CIA-Agenten.

Was hat die Ermordung von John F. Kennedy mit UFOs zu tun? Nicht viel, würde man als Nicht-Verschwörungstheoretiker*in meinen. Einige sehen aber eine klare Verbindung zwischen dem Tod von JFK und Raumfahrzeugen aus dem All - und sehen sich von kürzlich veröffentlichten Dokumenten bestätigt. Die Dokumente wurden bislang unter Verschluss gehalten, obwohl der US-Kongress bereits vor 30 Jahren beschlossen hatte, die Dokumente mit einigen Ausnahmen zu veröffentlichen. US-Präsident Joe Biden hat nun erklärt, dass er "endgültig bestätigt" habe, die Dokumente freizugeben. Ein veröffentlichtes Dokument handelt dabei um einen Brief des Killers Lee Harvey Oswald an seine Mutter. Der Brief wurde wenige Monate vor dem Attentat vom CIA-Agenten Reuben Efron abgefangen, der Hauptperson in den Verschwörungstheorien.

Efron hatte laut eigenen Angaben nämlich 8 Jahre zuvor eine Begegnung mit einem UFO, als er mit dem damaligen Senator Richard Russell in der Sowjetunion unterwegs war. Efron, Russel und ein Oberst der US Army sahen laut CIA-Bericht 2 "fliegende Untertassen". Die Sichtung wurde später allerdings als sowjetische Flugzeuge abgetan. Spione ausspionieren Informationen zu Oswalds Brief übergab Efron einer CIA-Einheit, die bekannt war als "das Büro, das Spione ausspioniert". Der Vorgesetzte dieser Einheit gab am Tag des Attentats gegenüber dem FBI an, keine Informationen über Oswald zu haben. In Wahrheit fing die CIA Oswalds Briefverkehr aber über mehrere Monate zwischen 1959 und 1962 ab. ➤ Mehr lesen: NASA hielt erstes öffentliches Treffen zu UFOs ab Efron war außerdem auch im Raum, als Oswalds Frau Marina im Februar 1964 von einer Untersuchungskommission zum Attentat befragt wurde. Auf den Dokumenten war er die einzige Person, dessen Titel und Rolle nicht weiters erklärt wurde. UFO-Akten sollen freigegeben werden Einige Verschwörungstheoretiker*innen sehen eine Verbindung zwischen Efron und dem Kennedy-Attentat und fragen sich, ob er mehr wusste, als er zugab. Sie hoffen auch, dass ein Gesetzentwurf zur Freigabe von UFO-Akten mehr über das Wissen der Regierung und ihre Beteiligung an unidentifizierten anormalen Phänomenen (UAPs) enthüllen wird. Der Gesetzesentwurf sieht einen Ausschuss vor, der die Freigabe von UFO-Dokumenten veranlassen soll.