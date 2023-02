TikToker machen sich über KI-Kellner bei McDonald's lustig

Statt Eiscreme Butter und Ketchup oder 300-Euro-Bestellungen: McDonald's-Roboter werden Menschen noch nicht ersetzen.

Seit einigen Jahren testen Fast-Food-Ketten wie McDonald's sprachbasierte KIs, die Telefonate oder Bestellungen entgegennehmen. Auf TikTok kursieren dazu aktuell zahlreiche Videos über Erlebnisse im Drive-through, bei denen künstliche Intelligenzen Bestellungen vermasselten. Statt Vanilleeis Butter und Ketchup So auch in dem TikTok von themadivlog. Sie wollte eigentlich nur Vanilleeis und Wasser. Der Roboter versteht stattdessen Butter und Ketchup. Sichtlich ist die TikTokerin von dem Missverständnis frustriert und sagt am Ende, dass sie mit McDonald's "fertig" sei.

Gesamtwert von über 300 Dollar Sie ist damit nicht die Einzige: Auch typical_redhead_ bestellte bei einer KI und wurde enttäuscht. Ihre eigentliche Bestellung erfährt man in dem Video nicht, jedoch lässt sich anhand ihrer Reaktion stark vermuten, dass mehrere McNuggets Meals im Wert von insgesamt 275 US-Dollar alleine nicht geplant waren. Die verpatzte Bestellungen nehmen sie und ihre Beifahrerin mit Humor.

Geplatztes Frühstück Resinsbiren wollte am Morgen bei McDonald's Frühstück bestellen. Die KI fügte ihrer Bestellung aber Teile der Bestellung einer anderen Kundschaft hinzu. Als die TikTokerin die KI darauf hinwies, entfernte sie nicht das ungewünschte Cola, sondern fügte 8 weitere Tees zu ihrem ursprünglichen einzelnen Tee hinzu. So früh am Morgen wollte sie sich nicht mit der KI herumschlagen und fuhr aus dem Drive-through wieder heraus.

Medium Coke statt Mountain Dew Ein weiteres Video zeigt den TikToker that_usa_guy. Hier wird auch die Kommunikation zwischen Roboter und Mensch gezeigt. Der TikToker möchte eigentlich Mountain Dew, die KI zeigt jedoch Medium Coke an. Die Bestellung wird abgebrochen und eine Mitarbeiterin übernimmt und weist den TikToker darauf hin, dass sie kein Mountain Dew anbieten. Dafür erntet er in den Kommentaren Kritik. Demnach sei nicht die KI Schuld an dem Missverständnis, da er das hätte wissen sollen.