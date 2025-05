Kinder schummeln sich mit Trump-Foto durch Altersprüfung

Wenn man nicht gerade ein Teenager ist (oder der Elternteil davon), sind die Chancen hoch, dass man noch nie vom VR-Spiel Gorilla Tag gehört hat. Beim jungen Publikum ist das Spiel, bei dem man einen Avatar-Affen durch eine virtuelle Welt navigieren muss, aber sehr populär. Mehr als 1 Million Spieler verzeichnet das Game jeden Tag.

Nun finden es nicht aller Länder der Welt in Ordnung, wenn sich 7-Jährige in einer virtuellen Affenwelt bewegen. Spieleentwickler Another Axiom hat daher vor einigen Tagen eine Altersverifizierung eingeführt, um zu bestimmen, ob man in das Spiel eintauchen darf oder nicht.