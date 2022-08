Van der Bellen und Armin Wolf: Internetbetrüger missbrauchen Promis

Mitten in der Teuerungskrise schalten Online-Betrüger*innen wieder vermehrt Werbungen auf Facebook , Instagram und anderen Online-Plattformen. Bei denen geht es vor allem um eines: Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Gespielt wird dabei mit der Not der Menschen, denn es wird ihnen vorgegaukelt, mit einer bestimmten Investition ganz viel Geld zu verdienen.

Hiscox bestätigt, dass es aktuell wieder eine neue Flut an Meldungen gibt. „Im Moment melden wieder relativ viele Menschen die betrügerischen, erfundenen Artikel und Anwerbungsversuche.“ Armin Wolf, der in Österreich immer wieder als Promi für derartige Fake-Berichte herangezogen wird, hat bereits mehrfach betont: „Weder habe ich einen Finanzberater, noch gebe ich je Anlagetipps, noch habe ich Bitcoins oder bin Österreichs reichster Journalist. Lauter Lügen.“

Aktuell wird etwa mit einem schwarz-weißen Bild des ORF-Moderators Armin Wolf darauf aufmerksam gemacht, dass dessen „Zukunft in Gefahr“ sei. Als vermeintliche Quelle wird „derstandard.at“ angegeben. Klickt man auf den Link, kommt man allerdings zu einem vermeintlichen „Krone.at“-Bericht, der behauptet, Armin Wolf hätte eine bestimmte Investition in Bitcoin empfohlen. Vergangenes Jahr war es Alexander Van der Bellen , mit dessen Namen und gefälschten Statements geworben wurde .

„Wird man Opfer eines solchen Betrugs, empfiehlt sich auf jedem Fall eine Strafanzeige bei der Polizei “, sagt der Experte der Watchlist Internet. „Die Chance, das Geld zurückzubekommen, ist zwar relativ gering, aber in manchen Fällen sind schon Jahre später Ermittlungserfolge gelungen und dadurch konnten zumindest kleine Teilbeträge an die Opfer rückerstattet werden“, sagt der Experte.

„Es kommt oft vor, dass sich tatsächliche Opfer dieser Betrugsmasche bei uns melden. Die Schadenssummen reichen von 200 Euro bis hinauf zu mehreren hunderttausend Euro , die in die Fake-Plattformen investiert wurden“, so Hiscox. Das große Problem: Hat man einmal Geld eingezahlt, täuschen einem die Plattformen so lange vor, dass das Geld sich vermehrt, bis man versucht, es wieder zurückzuholen. Dann erfinden die Kriminellen unterschiedliche Ausreden und tauchen ab.

Bei der jeweiligen Plattform melden

Entdeckt man als Nutzer*in selbst so einen Betrugsversuch auf Facebook oder Instagram, sollte man einerseits die Werbeanzeige, aber andererseits auch das Profil, das diese geschaltet hat, direkt bei Facebook melden. Bei der „Watchlist Internet“ können Nutzer*innen betrügerische Websites ebenfalls melden, allerdings ist das bei dieser Masche nicht zwingend notwendig, denn diese hätte man ohnehin bereits am Radar, heißt es.

Doch warum funktionieren derartige Online-Betrugsversuche mit Promis und gefälschten Medienberichten eigentlich noch immer? „Viele Menschen kennen die Warnungen davor noch immer nicht. Manchmal wird das Vertrauen auch aus der Not heraus geboren, weil jemand verzweifelt ist“, sagt Hiscox. Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, seien „besonders anfällig“, so der Experte, „weil diese daran fest glauben, dass es ein System gäbe, wonach Reiche reich bleiben und auf genau das setzen die Kriminellen in ihren Schreiben.“