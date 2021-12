Letzter Airbus A380 zeichnet Herz in den Himmel

Zahlreiche Luftfahrt-Fans haben den Airbus A380 ins Herz geschlossen. Und ein solches Herz zeichnete der allerletzte Superjumbo bei seinem letzten Testflug in den Himmel. In den kommenden Tagen wird der letzte Airbus A380 an die Fluglinie Emirates übergeben werden.

Stattgefunden hat der letzte Testflug am vergangenen Sonntag in Hamburg beziehungsweise über den Norden Deutschlands. Am Airbus-Standort in Hamburg erhalten die Flugzeuge ihre Innenausstattung, ihre Lackierung und dort finden auch die Testflüge statt, bevor die Maschinen an die Fluggesellschaften übergeben werden.