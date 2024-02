Loch im Rumpf: Airbus legt dramatische Notlandung hin

Ein Passagierflugzeug , das zur Flotte von Air Serbia gehört, krachte am Sonntag gegen eine Reihe von Landebahnrandlichtern. Dabei erlitt es einen schweren Schaden, wie Business Insider berichtet . Durch die Kollision entstand ein Loch im Flugzeugrumpf , weswegen der Airbus eine Stunde später zur Notlandung gezwungen war. Der Flugzeugbesitzer Air Serbia beteuert, dass keine Passagiere verletzt wurden – wie viele Menschen genau in der Maschine waren, ist nicht bekannt.

Flugzeug flog trotz Loch

Der Flug, der von der griechischen Fluggesellschaft Marathon Airlines durchgeführt wurde, war auf dem Weg nach Düsseldorf. Das Flugzeug hob laut dem serbischen Newsportal Tango Six beim Start früher als geplant vom Rollfeld ab. Ein Airbus dieser Größe braucht normalerweise eine Strecke von ca. 2,1 Kilometer bis er abheben kann. Die Maschine am Flughafen Belgrad hob jedoch bereits nach 1,3 Kilometern Strecke ab und krachte dabei in die Lampen, die das Rollfeld säumen. Warum die Maschine so viel früher abhob ist unklar - die Besatzung habe der Flugsicherung laut Tango Six jedoch mitgeteilt, dass sie zuversichtlich war, dass das Flugzeug es schaffen könne.

Nach einer Stunde Flugdauer war das Flugzeug dann zur Notlandung gezwungen - ebenfalls auf dem Flughafen Belgrad. Es war um 74 km/h schneller unterwegs als normalerweise. Tango Six vermutet, dass die hohe Geschwindigkeit an den defekten Ladeklappen lag.