Aus für letzten Lufthansa-Flieger mit 3 Triebwerken

Mit der McDonnell Douglas MD-11 schickt die deutsche Lufthansa ihr letztes dreistrahliges Flugzeug in Rente. Zuletzt war die Maschine für den Fracht-Ableger Lufthansa Cargo im Einsatz. Am gestrigen Sonntag, dem 17. Oktober, landete die Maschine mit der Kennung D-ALCC zum letzten Mal in Frankfurt, wie AeroTelegraph berichtet.

Für die letzten Flüge gab es auch eine spezielle Beklebung mit dem Schriftzug „Thank you MD-11. Farewell“. Der Flieger wurde außerdem mit dem traditionellen Wasser-Salut verabschiedet.