So extravagant ist der Mega-Yachthafen von The Line

Die Marina von The Line soll der größte Yachthafen der Welt werden. Die Bauarbeiten am Fundament sind gerade im Gange.

Der Yachthafen der saudi-arabischen Linienstadt The Line nimmt langsam Gestalt an, die Bauarbeiten am Fundament sind gerade im Gange. The Lines Projektverantwortlicher Giles Pendleton teilte Details dazu auf LinkedIn.

Größtes Pfahlbauprojekt der Welt

Es soll das größte Pfahlbauprojekt der Welt sein. Es besteht aus 16.000 Pfeiler, die größten haben einen Durchmesser von 2,5 Metern, sind 70 Meter lang und wiegen 850 Tonnen. Sie reichen bis zu 50 Meter unter den Meeresspiegel, um die einzelnen Module von The Line zu stützen. Auf den Pfeilern liegen 8 Meter dicke Betonplatten, die die Superstruktur tragen.