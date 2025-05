The Line: Die "größten Bohrtürme der Welt" legen das Fundament

18.05.2025

Das Fundament der Science-Fiction-Planstadt wird 70 Meter tief in die Erde getrieben.

170 Kilometer soll sich die Science-Fiction-Stadt schnurgerade durch die Wüste ziehen. Das erste Teilstück will Saudi-Arabien bereits 2030 finalisiert haben. Ob sich das zeitgerecht ausgehen wird, ist noch unklar. Die Arbeiten der NEOM-Planstadt schreiten jedenfalls voran, wie die Projektverantwortlichen regelmäßig wissen lassen. 500 Meter sollen die verspiegelten Gebäude von The Line in die Höhe ragen. Damit die Stadt auf einem entsprechenden Fundament steht, muss der sandige Wüstenboden für den Hochbau vorbereitet werden. Einen Einblick in diese Arbeit gewährt Giles Pendleton, der COO von The Line. ➤ Mehr lesen: Gigantische Stadt The Line könnte Wetter verändern, warnt Experte

16.000 Pfähle in das Erdreich treiben Demnach reichen die Befestigungen für das Fundament 70 Meter tief in das Erdreich. Die Pfähle dafür haben einen Durchmesser von 2,5 Meter. Bis März wurden bereits mehr als 5.500 solche Pfähle in die Erde getrieben, mehr als 3,5 Millionen Kubikmeter Beton wurden dafür aufgewandt. Insgesamt mehr als 16.000 solche Pfähle will man in der so genannten Phase 1 installieren. Dafür werden auf der Baustelle der Planstadt die weltgrößten Bohrtürme eingesetzt, wie Pendelton in einem LinkedIn-Posting schreibt. The Line ist aber nur ein Mega-Bauprojekt von Saudi-Arabien. Unter dem Dach von NEOM wird in dem Land an zahlreichen futuristischen Bauvorhaben gearbeiten. ➤ Mehr lesen: Neue Bilder: Bei The Line hat das Betonieren begonnen

NEOM-Projekte in Saudi-Arabien

Größtes Gebäude der Welt The Line ist nur ein Projekt von vielen, an denen in Saudi-Arabien derzeit gearbeitet wird. In dem Land soll unter anderem das größte Gebäude der Welt entstehen: Der würfelförmige Wolkenkratzer Mukaab, der 20 Empire State Buildings beherbergen kann. ➤ Mehr lesen: The Line: Vergleich mit Eiffelturm zeigt gigantisches Ausmaß

Höchstes Gebäude der Welt Auch das höchste Gebäude der Welt wird in Saudi-Arabien errichtet. Die Arbeiten an dem Kingdom Tower standen eigentlich 6 Jahre still. Im Oktober vergangenen Jahres wurde bekannt, dass der weltweit erste Wolkenkratzer mit einer Höhe von mehr als 1.000 Meter doch fertig gebaut werden soll. ➤ Mehr lesen: Weltweit erster 1.000-Meter-Wolkenkratzer wird doch fertiggebaut

Größter Flughafen der Welt Zu all dem Größenwahn gehört auch der größte Flughafen der Welt. Der King Salman International Airport soll die Hauptstadt Riad an das internationale Flugnetz anbinden. Mit einer Kapazität für 120 Millionen Passagieren pro Jahr soll er bei der Passagieranzahl der weltgrößte Flughafen sein. ➤ Mehr lesen: In Saudi Arabien soll der größte Flughafen der Welt entstehen

Irrwitzige Fußballstadien geplant Mit den Bauvorhaben will Saudi-Arabien nicht nur eine neue Infrastruktur schaffen. Sie sollen auch das Image des Landes aufpolieren, das nicht gerade für die Hochhaltung der Menschenrechte bekannt ist. Da kommt es gelegen, dass die Fußballweltmeisterschaft 2034 in dem Königreich ausgetragen wird. Die Spielstätten dafür hat Saudi-Arabien bereits im August vergangenen Jahres gezeigt. Unter anderem soll sich eines der geplanten Stadien in The Line befinden. Damit das Stadion in der engen Bandstadt Sonnenlicht erhascht, soll es in einer Höhe von 350 Metern gebaut werden. ➤ Mehr lesen: Saudi-Arabien plant irrwitziges Fußballstadion für “The Line”