Microsoft Outlook mit Problemen: Nutzer mit Spam überflutet

Zahlreiche Outlook-User*innen beklagen derzeit eine regelrechte Flut an unerwünschten Spam-Mails.

Das E-Mail-Programm von Microsoft kämpft aktuell offenbar mit Problemen. Zahlreiche Outlook-Nutzer*innen beklagen sich derzeit, dass sie mit einer ungewöhnlich hohen Anzahl an Spam-Mails zugemüllt werden.

"In den vergangenen 2 Stunden sind 36 Spam-Mails in meiner Inbox gelandet", schreibt beispielsweise jemand auf Reddit. Auf Twitter werden zahlreiche Screenshots geteilt, auf denen die Flut der unerwünschten Mails in der Outlook-Inbox zu sehen sind.