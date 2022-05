Mysteriöse Bojen in Google Earth vor chinesischer Basis aufgetaucht

Die Abstände zwischen den Objekten, die auf Google Earth als weiße Punke sichtbar sind, betragen 150 bzw. 250 Meter . Sie grenzen an ein Pier, das von der chinesischen Marine als U-Boot-Hafen, aber auch für spezielle Forschungsprojekte, etwa zu Roboter- oder Drohnenbooten, genutzt wird.

Auf Google Earth sind vor der chinesischen Küste bei Dalian 4 mysteriöse Bojen oder Pfeiler aufgetaucht, berichtet Covert Shores . Von Militäranalyst*innen wurden die 4 im Rechteck angeordneten Objekte bereits zuvor beobachtet - seit kurzem sind sie auch in Google Earth zu sehen.

Seit mehr als einem Jahr im Meer

Der Zweck der Objekte sei unklar, heißt es in dem Bericht. Platziert wurden sie laut Covert Shores innerhalb weniger Wochen im März und April 2021. Dafür kamen Schiffe zum Einsatz, die von dem nahegelegenen Pier der chinesischen Marine ausliefen.

Seither wurden keine ungwöhnlichen Aktivitäten um sie herum beobachtet. Auch zusätzliche Markierungen oder Absperrungen gebe es keine.

Mögliche Erklärungen

Möglich sei, dass sei ein Objekt schützen, dass sich unter der Wasseroberfläche befindet. Sichtbare Anzeichen dafür gebe es allerdings nicht.

Genau so gut könnte es sich auch um Markierungen für Tests unbemannter Wasserfahrzeuge handeln, wie etwa Drohnen-U-Boote. Möglich sei auch, dass sie mit anderen Forschungsprojekten der chinesischen Marine in dem Forschungszentrum in Dalian zusammenhängen, heißt es.