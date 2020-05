NASA-Ingenieur baut Hindernisparcours für Eichhörnchen

Der ehemalige Nasa-Ingenieur und YouTuber Mark Rober dürfte aufmerksamen futurezone-Lesern bereits ein Begriff sein, etwa durch seine weltgrößte Nerf Gun oder seine stinkende Glitzer-Bombe, die sich aber als teilweise gefälscht herausstellte.

In einem neuen YouTube-Video hat er nun einen Hindernisparcours für Eichhörnchen gebaut. Auf die Idee kam er, nachdem die kleinen Nager immer das Futter gestohlen haben, das eigentlich für Vögel gedacht war. So versuchte er sich an Konstruktionen, um die Tiere davon abzuhalten. Die Ideen eskalierten nun in dem Eichhörnchen-Parcours, der in seinem jüngsten Video zu sehen ist.