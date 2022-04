NASA ignoriert die dunkle Vergangenheit von James Webb

Das James-Webb-Teleskop soll 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit schauen können. Die NASA stellt sich aber blind, wenn es darum geht, ein paar Jahrzehnte in die Vergangenheit zu schauen. Das belegen neue Informationen.

Im Jahr 2021 wurden Rufe richtig laut, dass das James-Webb-Teleskop vor seinem Start umbenannt werden soll. Grund ist, dass der frühere NASA-Chef James Webb aktiv beteiligt gewesen sein soll, homosexuelle Beamte und Bedienstete zu finden, zu verhören und zu entlassen.

Nach einer offiziellen Untersuchung der NASA zu der Sache, verkündete am 27. September 2021 der NASA-Chef Bill Nelson lediglich: „Wir haben keine Beweise gefunden, die das Ändern des Namens des James-Webb-Teleskops rechtfertigen würden.“ Tatsächlich gab es aber Beweise – die NASA hat sich einfach dazu entschlossen, sie zu ignorieren.

Ans Licht gekommen ist das jetzt, weil Nature ein Auskunftsbegehren zu der Untersuchung gestellt hat. Das Ergebnis sind über 400 Seiten mit E-Mails zu der Sache. Wie Scientific American berichtet, hat die NASA demnach keinerlei Bemühungen unternommen, Forschende und Astronom*innen der LGBTQ+ zur Sache zu befragen und Hinweise zu Webbs homophober Vergangenheit ignoriert.

Webb war an der Lavender Scare beteiligt

Bevor Webb zum NASA-Chef wurde, war er Staatssekretär im US-Außenministerium. Dort war er in den 50er-Jahren aktiv an der „Lavender Scare“ beteiligt. So wird in den USA eine Phase bezeichnet, in der die Regierung aktiv gegen Homosexuelle gehetzt und Panik verbreitet hat. Homosexuelle Mitarbeiter*innen und Beamt*innen bei Regierungsstellen und Behörden wurden ausgeforscht, verhört, bloßgestellt und entlassen. Durch ihre Sexualität seien sie Sympathisanten des Kommunismus und deshalb ein Sicherheitsrisiko.

Webb traf sich am 22. Juni 1950 mit US-Präsident Truman, um zu beraten, wie das Weiße Haus und Außenministerium zusammen arbeiten können, um Homosexuelle aufzuspüren. Bis Webb 1952 das US Außenministerium verließ, wurden dort zahlreiche Mitglieder der LGBTQ+-Community entlassen. Auf diese Fakten wurde die NASA am 3. September 2021 hingewiesen, wie aus den offengelegten E-Mails hervorgeht.

Homosexuelle entlassen „übliches Vorgehen bei der NASA“

Die Homophobie soll Webb auch zur NASA gefolgt sein. Dort war er von 1961 bis 1968 im Chefsessel. In dieser Zeit wurde der NASA-Mitarbeiter Clifford Norton verdächtigt schwul zu sein. Er wurde stundenlang vom NASA-Sicherheitschef zu seiner sexuellen Vergangenheit verhört. Schließlich wurde er gefeuert, wegen „unmoralischen, unsittlichen und schändlichen Verhaltens“.

Wie aus einem E-Mail von April 2021 hervorgeht, hat die Person, die Norton offiziell entlassen hat, später ausgesagt. Die Entlassung habe stattgefunden, weil seine Vorgesetzten ihm gesagt haben, dass die Kündigung wegen homosexuellen Verhaltens „übliches Vorgehen bei der NASA“ ist. Dennoch behauptete am 27. September 2021 der NASA-Chef, dass es keine Gründe gebe, das Teleskop umzubenennen.