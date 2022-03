Navy-Kampfjets in Europa können “elektronische Attacken” ausführen

Die Vereinigten Staaten haben 6 "elektronische Angriffsflugzeuge" in Deutschland stationiert.

Die Flugzeuge des Typs EA-18G Growler sind am Dienstag am Militärflugplatz Spangdahlem der US Air Force im Nordwesten Deutschlands angekommen, berichtet Live Science.

Die von Boeing hergestellten Flugzeuge sind auf elektronische Kriegsführung spezialisiert und stören Radarsysteme mit einer Flut von Hochfrequenzwellen. Die feindliche Luftverteidigung kann so erheblich geschwächt werden.

Keine speziellen "Störmissionen" geplant

Wie ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte, seien keine speziellen Störmissionen geplant. Die Flugzeuge würden eingesetzt, um die "Abschreckung- und Verteidigungsfähigkeiten der NATO" zu stärken. Denkbar sei etwa, dass sie "Präsenz-Missionen" in den Grenzregionen von NATO-Ländern wie Polen und Litauen fliegen werden, hieß es.