Netflix kündigt einschneidende Änderung an

Der Streamingdienst will künftig eine breitere Palette an Filmen anbieten als bisher. Gleichzeitig will er aber Geld sparen.

Seit Anfang April hat Netflix mit dem früheren Filmproduzenten Dan Lin einen neuen Chef in seiner Filmabteilung. Dieser möchte dort offenbar keinen Stein auf dem anderen lassen, wenn es nach einem Bericht der New York Times geht. Demnach wolle Lin in der Film-Abteilung der beliebten Streaming-Plattform künftig stärker auf inhaltliche Vielfalt setzen als bisher.

➤ Mehr lesen: So kommt ihr zu den kostenlosen Spielen von Netflix

Entlassungen in der Film-Abteilung

Offenbar ist Lin mit der bisherigen Ausrichtung nicht ganz zufrieden: von insgesamt 150 Abteilungsmitarbeiter*innen wurden seit seinem Dienstantritt bereits 15 Personen entlassen. Darunter sind auch der Vizepräsident und 2 Regisseure.

Lins Pläne klingen ganz danach als ob er sich nicht mehr nur an dem Massengeschmack orientieren will, sondern individuellere Filminteressen stärker berücksichtigen will. Das heißt, dass die Palette im Angebot von Netflix in Zukunft wesentlich vielfältiger werden könnte. Angeblich hat Lin von Netflix vor seiner Bestellung als Chef der Filmabteilung den Auftrag erhalten, das Spektrum der Filme zu erweitern und gleichzeitig die Qualität der Netflix-Eigenproduktionen zu verbessern.