Netflix erwägt, kostenloses Abo einzuführen

Eine Taktik läuft über exklusive und besonders spannende Inhalte. Die einfachste Möglichkeit ist aber der Preis . Und so denkt die Führungsriege von Netflix angeblich darüber nach, ein komplett kostenloses Abo einzuführen.

Mittlerweile ist Netflix einer unter vielen geworden. Auch in Österreich gibt es zahlreiche Alternativen . Das hat zur Folge, dass sich die Streamingdienste immer neue Dinge überlegen müssen, wie sie an neue Nutzerinnen und Nutzer kommen.

Als Netflix an den Start ging, war das Unternehmen mit seinem Streamingangebot allein auf weiter Flur. Wenig verwunderlich, dass man sich damals um Neukunden keine allzu große Sorge machen musste.

So viel kostet Netflix derzeit in Österreich

Länder mit gratis TV-Sendern im Visier

Netflix erhofft sich, mit einem solchen Gratisangebot langfristig an neue Abonnenten zu kommen, heißt es in einem Bericht von Bloomberg. Konkrete Angaben darüber, wie ein kostenloses Abo aussehen könnte, liegen keine vor.

Im Visier habe Netflix dabei hauptsächlich jene Länder, in denen es ein großes Angebot an kostenlosen TV-Sendern gibt. Explizit genannt wird unter anderem Deutschland, womit wohl auch Österreich in diese Kategorie fällt.

Kostenlos, aber mit Werbung

Das bedeutet aber nicht, dass ein mögliches Gratisabo hierzulande tatsächlich an den Start gehen wird. In dem Bericht wird außerdem betont, dass ein kostenloses Angebot bislang nur erwägt wird. Eine dahingehende Entscheidung sei noch nicht gefallen.

Denkbar wäre, dass ein solches Abo weniger Inhalte bietet als das kostenpflichtige Abo, eine niedrige Streamingqualität hat und über weniger Funktionen verfügt, etwa keine Download-Möglichkeit. Außerdem ist davon auszugehen, dass so ein Gratisabo werbegestützt funktionieren und womöglich auch Werbeunterbrechungen während der Wiedergabe haben würde.