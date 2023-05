Peter Thiel will nach Tod tiefgekühlt und später wiederbelebt werden

Der Tech-Investor und Milliardär Peter Thiel, der auch Chef von Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist, hat sich zu Plänen für sein Ableben geäußert. Mittels Kryostase will Thiel tiefgekühlt werden, um sich später wiederbeleben zu lassen, sobald die Technologie so weit ist.

Das erklärte der Unternehmer vergangene Woche in dem Podcast Honestly mit Bari Weiss. Auf die Frage, ob er auch Menschen, die er liebt, dafür angemeldet hat, entgegnet er nur: “Ich erwarte mir nicht unbedingt, dass es funktioniert”.

Thiel beschreibt es als “ideologisches Statement”. “Ich glaube aber, dass das etwas ist, was wir versuchen sollten”, so der 55-Jährige. Die Menschheit solle entweder den Tod besiegen, oder zumindest herausfinden, wieso es unmöglich ist, so der PayPal-Gründer.