Pilot zeichnete Penis und Spruch in den Himmel

Ein 6 Stunden langer Flug war notwendig, um einen Phallus und den Spruch "See Ya" per Flugroute und GPS zu zeichnen.

Mit Flugrouten kann man aller Welt beweisen, was man als Pilot*in draufhat. Auf Flug-Tracking-Webseiten tauchen immer wieder kuriose Zeichnungen auf, die Pilot*innen in den Himmel zeichnen . Neuestes Prachtstück ist ein Penis samt Hoden und dem Spruch "See Ya" . Gezeichnet wurde das Kunstwerk im US-Bundesstaat Ohio.

Flugzeug gehört einer Flugschule

Wie Gizmodo berichtet, wurde der Flug in der Nacht durchgeführt. Der oder die Pilot*in hob am Samstag um 20:47 vom Bellefontaine Regionalflughafen in Ohio ab und landete erst um 2:47 am Sonntagmorgen. Um wen es sich bei dem oder der Pilot*in handelt, ist unklar. Seine Fluglinie ist jedenfalls die Midwest Corporate Air, eine Flugschule, die am Flughafen Bellefontaine beheimatet ist.

Österreichisches Fabrikat

Einen Österreich-Bezug hat die Geschichte ebenfalls. Der oder die Pilot*in war in einer DA 42 Maschine von Diamond Aircraft unterwegs. Das Kleinflugzeug mit 4 Sitzen wurde 2004 vorgestellt. Es war das erste zweimotorige Flugzeug des Flugzeugherstellers aus Wiener Neustadt.