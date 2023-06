Polizei testet Elektroautos in 4 Bundesländern

Die österreichische Polizei testet ab heute, ob sich E-Mobilität im Polizeidienst bewährt. Dafür wurden 23 ID.3 und ID.4 sowie ein Porsche Taycan bereitgestellt. Probeweise zum Einsatz kommen sollen sie in allen denkbaren Bereichen, vom Streifendienst über die Absicherung von Unfallstellen bis hin zu Verfolgungsfahrten. Speziell auf dem Prüfstand stehen dabei Leistungsfähigkeit, Lademanagement und Sicherheitsfragen, hieß es bei einem Pressetermin am Montag in Wien.

➤ Mehr lesen: Erste Probefahrt im VW ID.3: Der Zukunft hinterher

Der Beginn des Praxistests ist für das 4. Quartal geplant, der Abschluss Ende 2025. 2026 folgen Analyse und Aufbereitung der Ergebnisse, so der avisierte Zeitrahmen. 20 Dienststellen in der Steiermark, in Niederösterreich, Tirol und Wien nehmen an dem wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekt teil. 23 Elektrofahrzeuge vom Typ Volkswagen ID.3 und ID.4 in Blaulicht- und Zivilausführung kommen zum Einsatz. Porsche Austria stelle zudem anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Marke "einen Porsche Taycan für eine einjährige Teststellung im Straßennetz für die Polizei kostenfrei zur Verfügung".